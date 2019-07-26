В Турции свыше 50 работников фабрики отравились некачественной пищей

26 июля 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Карабюк некачественной пищей отравились 54 работника текстильной фабрики, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Пострадавшие были госпитализированы. Все они являются гражданами Турции.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, что в последний раз случай массового пищевого отравления был зафиксирован в городе Эрзинджан на востоке Турции, где пострадали, по меньшей мере, 56 человек, включая 21 ребенка.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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