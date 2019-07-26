Превращается ли Турция в буферную зону России?

Руфиз Хафизоглу

Все мировые державы создают вокруг себя буферные зоны, и это в первую очередь для защиты своей территорий. К примеру расширение НАТО - своего рода создание новых буферных зон Североатлантического Альянса против России ( бывший Союз Советских Социалистических Республик - СССР) . Также и СССР в свое время создавал буферную зону в восточной Европе.

С распадом СССР можно сказать, что Москва потеряла форпосты в восточной Европе. Но при этом Москва, в принципе как и Вашингтон, не отошла от идеи создания новых буферных зон.

Сегодня, как известно, одна из основных тем на повестке мировой политики, это приобретение Анкарой – самого близкого союзника НАТО и США - российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, поставки которого начались 12 июня этого года из России в Турцию.

НАТО в свою очередь выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал что, в апреле 2020 года Турция начнет активно использовать ЗРК С-400.

Поставки С-400 восприняты в Турции неоднозначно. В некоторых политических кругах это вызвало волнение. Но тут же в СМИ Турции появилась информация о том что, создателем комплекса С-400, который считается лучшей в мире системой противовоздушной обороны и по своим характеристикам, включая дальность уничтожения целей, затмевают Patriot американского производства, является ученый с тюркскими корнями.

Это бывший руководитель научно-производственного объединения компании «Алмаз-Антей», одной из самых засекреченных организаций оборонно-промышленного комплекса России, уроженец Азербайджана Игорь Ашурбейли. Он разработал системы противоракетной обороны С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

Конечно же достижения Ашурбейли вызывают уважение, но попытка преподнести С-400 как продукт тюркского “гения”, это ничто иное, как игра на внутреннюю публику Турции.

Чтобы понять насколько изменилась политическая обстановка в Турции, нужно оглянуться на 50 лет назад, что вовсе не является историческим сроком.

Прибытие 6-го флота США в Стамбул в 1967—1969 годах встретило массовое сопротивление, как среди “левой” молодежи поколения 60-х, так и среди рядового населения в Турции, в частности в Стамбуле. В результате акций протеста 10 февраля 1969 года в Стамбуле погибли десятки человек и было ранено свыше 40. В ходе тех событий молодежи удавалось сбрасывать американских солдат в море.

Но примечательно то, что националисты и религиозные общины Турции обвинили левых в предательстве, в измене родине, а также в “большой любви” к русским. Сегодня же все наоборот - националисты, в том числе религиозные общины Турции, аплодируют поставкам российских С-400.

Турция не раз доказывала миру, что национальные интересы превыше всего. Анкара всегда действовала исключительно в соответствии с ними. При этом, твердая и последовательная политика Москвы тоже никуда не делась. Отношения Анкары и Москвы в настоящее время активно развиваются. Превратится ли Турция в буферную зону России, покажет время.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора АМИ Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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