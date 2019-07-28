Эрдоган посетил завод по производству БПЛА в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад посетили производственный комплекс оборонной компании Baykar в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Политики прибыли на предприятие в стамбульском районе Хадымкой на вертолете.
Эрдогана и Махатхира сопровождал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
Посещение проходило в закрытом для прессы режиме.
Компания Baykar в числе прочих специализируется на выпуске ударных БПЛА.
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