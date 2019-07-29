Минобразования Турции объявило тендер

29 июля 2019 09:07 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Минобразования Турции арендует транспортные средства
Турция 22 июля 13:12
Турецкий аэропорт привлечет иностранных страховщиков
Турция 4 июня 14:57
Турецкий аэропорт привлечет иностранных страховщиков
Турция 4 июня 10:03
Восточная провинция Турции объявила тендер
Турция 30 мая 14:41
Обнародован победитель тендера по строительству ветряных электростанций в Турции
Энергетика 30 мая 12:23
Минздрав Турции закупает медоборудование
Турция 24 мая 14:27
Лента новостей
В одном из районов Баку будет ограничена подача газа
Общество 09:58
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 июля
Экономика 09:41
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 09:37
На нефтяном месторождении в казахстанской части Каспия начнется добыча
Энергетика 09:34
Компания ASE Express назвала объемы грузоперевозок
Бизнес 09:32
Туркменистан развивает партнерские отношения с Европейским агентством по авиабезопасности
Бизнес 09:29
Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта мета-крезола из США
Другие страны 09:28
Узбекистан и Туркменистан подписали протокол по демаркации границ
Бизнес 09:26
В Баку произошло тяжелое ДТП, шестеро пострадавших
Происшествия 09:21