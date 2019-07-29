Турция осуждает теракт в Кабуле

29 июля 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает теракт в Кабуле, в результате которого погибли 20 человек, пишет Trend со ссылкой на сообщение МИД Турции, распространённое в понедельник.

Анкара выражает соболезнования семьям погибших в результате теракта, а также солидарность с Кабулом в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении.

Отметим, что число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле достигло 20, пострадали 50 человек.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 13 пострадавших.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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