Состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств Турции и США

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны США Марком Эспером, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Турции.

В ходе телефонного разговора Акар отметил, что Турция ожидает от США полного прекращения поддержки террористической организации РПК/YPG. Он также подчеркнул, что Турция не позволит создать террористический коридор на юге страны.

Говоря о "зоне безопасности", которую планируется создать на севере Сирии, турецкий министр отметил, что только Турция в состоянии обеспечить надлежащий контроль в этой зоне.

Акар подчеркнул, что все оружие террористической организации РПК/YPG, находящееся в "зоне безопасности" должно быть собрано, все их туннели и позиции - уничтожены, а также сама террористическая организация должна быть выдворена с этой территории.

По его словам, если между Турцией и США не будет достигнут консенсус по этому вопросу, то Анкара вынуждена будет заняться формированием "зоны безопасности" в одиночку.

Коснувшись программы F-35 турецкий министр сказал, что Анкара является не просто покупателем, но и инвестором и важным партнером по разработке истребителей пятого поколения.

(Автор: Али Гасымов)

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