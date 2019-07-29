Состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств Турции и США

29 июля 2019 22:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны США Марком Эспером, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Турции.

В ходе телефонного разговора Акар отметил, что Турция ожидает от США полного прекращения поддержки террористической организации РПК/YPG. Он также подчеркнул, что Турция не позволит создать террористический коридор на юге страны.

Говоря о "зоне безопасности", которую планируется создать на севере Сирии, турецкий министр отметил, что только Турция в состоянии обеспечить надлежащий контроль в этой зоне.

Акар подчеркнул, что все оружие террористической организации РПК/YPG, находящееся в "зоне безопасности" должно быть собрано, все их туннели и позиции - уничтожены, а также сама террористическая организация должна быть выдворена с этой территории.

По его словам, если между Турцией и США не будет достигнут консенсус по этому вопросу, то Анкара вынуждена будет заняться формированием "зоны безопасности" в одиночку.

Коснувшись программы F-35 турецкий министр сказал, что Анкара является не просто покупателем, но и инвестором и важным партнером по разработке истребителей пятого поколения.

(Автор: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
США 22:28
Шведская активистка пересечет Атлантику на яхте для участия в саммите ООН
Другие страны 17:56
Помпео: создание коалиции для Персидского залива потребует больше времени, чем думали США
Другие страны 17:54
Япония и США могут достичь соглашения по свободной торговле в сентябре
Другие страны 17:45
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
Другие страны 17:32
В Тегеране назвали предложение Помпео выступить на иранском ТВ актом психологической войны
Иран 15:38
Лента новостей
В Испании более тысячи поездов будут отменены из-за забастовки
Европа 23:26
Успех фестиваля "ЖАРА" связан с азербайджанским гостеприимством – Григорий Лепс (ФОТО)
Звёздный мир 23:05
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
США 22:28
Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества
Политика 22:13
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли более 50 заключенных
Другие страны 22:02
Аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрела
Другие страны 21:24
Ирак планирует построить новую базу ВМС в Басре
Другие страны 21:08
Гюндюз Исмайылов: Велика вероятность того, что под влияние чуждых религиозных идеологий попадают, в основном, люди со скудными познаниями о религии
Общество 20:51
Лейла Абдуллаева: Сегодня единственным виновником эскалации напряженности в регионе является Армения
Нагорно-карабахский конфликт 20:32