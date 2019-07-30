МИД: Турция направит в Китай делегацию для изучения положения этнических уйгуров в регионе Синьцзян

30 июля 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция направит в Китай делегацию для изучения положения этнических уйгуров в регионе Синьцзян, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу турецкая делегация направлена в Синьцзян по приглашению Китая.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщили в своем докладе, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в " лагерях по перевоспитанию" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Комментируя ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в лагерях ничем не обоснована и не соответствует действительности.

Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор делается на изучение “общеупотребляемого языка”, законодательства и профессиональных навыков. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также “деэкстримизации”.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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