Турция стремиться к созданию "мирного коридора" на границе с Сирией

31 июля 2019 00:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция намерена прилагать усилия для создания "мирного коридора" путем зачистки границы с Сирией от террористов.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности страны.

В заявлении также говорится, что Турция будет продолжать решительно бороться с местными и иностранными террористическими группами и примет все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности своей границы.

Что касается отношений с НАТО, в заявлении отмечается, что Турция выполняет часть возложенных на нее обязательств и ожидает от союзников того же касательно стратегического партнерства, сотрудничества в области обороны и безопасности.

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