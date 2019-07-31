В Турции нейтрализован террорист РПК

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Диярбакыр нейтрализован террорист Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД.

Согласно сообщению, операция была организована Командованием жандармерии в районе Чинар.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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