В Турции загорелся пассажирский автобус: есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Балыкесир загорелся пассажирский автобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в результате инцидента погибли пять и пострадали 15 человек. Всего в автобусе в момент возгорания находилось 37 человек.

Раненые были направлены в больницы в Балыкесир и прилегающих провинциях.

Водитель автобуса задержан бригадами жандармерии.

Согласно предварительным данным, причиной смерти пяти человек стало отравление токсичными испарениями.

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