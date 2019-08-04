Эрдоган: Турция начнет операцию на востоке Сирии

4 августа 2019 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье в Бурсе, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблус и Эль-Баб. "Наша новая цель – восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии", - сообщил президент.

По его словам, Анкара не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории. "Терпению Турции есть предел", - подчеркнул Эрдоган.

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