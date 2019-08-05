Пожар в одном из отелей Анкары, пострадали 10 человек

5 августа 2019 09:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате пожара в одном из отелей Анкары пострадали 10 человек, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Среди них двое несовершеннолетних. Все пострадавшие - граждане Турции

Во время пожара в отеле находились 28 человек.

По данным СМИ, пожар вспыхнул в сауне на первом этаже отеля, после чего распространился на верхние этажи.

Пожар локализован, об его причине не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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