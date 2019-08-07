Турецкая энергокомпания объявила тендер

7 августа 2019 15:58 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госорган Турции закупает консалтинговые услуги
Турция 6 августа 15:22
Госорган Турции закупит электротовары
Турция 1 августа 16:29
Минобразования Турции арендует транспортные средства
Турция 22 июля 13:12
Турецкий аэропорт привлечет иностранных страховщиков
Турция 4 июня 14:57
Турецкий аэропорт привлечет иностранных страховщиков
Турция 4 июня 10:03
Восточная провинция Турции объявила тендер
Турция 30 мая 14:41
Лента новостей
Потенциал производства альтернативной электроэнергии иранской провинции Гилан составляет три тысячи мегаватт
Экономика 16:55
В Пекине признали, что торговая война с США нанесла удар по курсу юаня
Другие страны 16:49
В Казахстане будет оказана поддержка реализации ряда проектов
Бизнес 16:49
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку солнечного нагревателя
Тендеры 16:48
Узбекистан намерен увеличить объем экспорта сельхозпродукции в 2.5 раза
Бизнес 16:48
Пользователи Bakcell смогут приобретать номера с префиксом 099
ИКТ 16:47
В случае высокой инфляции Нацбанк Грузии пойдет на валютные интервенции
Финансы 16:42
Евросоюз создал базу данных для проверки подлинности европейских вин
Европа 16:42
Turan Drilling & Engineering приступило к операциям в рамках контракта с BP
Энергетика 16:33