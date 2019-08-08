В Стамбуле вспыхнул пожар в хранилище отходов

8 августа 2019 00:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле произошел пожар в хранилище отходов, сообщает Trend cо ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в районе Кючюкчекмедже примерно в 17.30 по местному времени вспыхнул пожар в центре хранения отходов.

На место происшествия были направлены пожарные бригады провинций Кючюкчекмедже, Бахчелиэвлер и Бакыркёй.

Сведений о погибших и раненых во время пожара не поступало. Полиция ведет работу в связи с происшествием.

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