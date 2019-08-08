В Турции создается крупнейший национальный парк

8 августа 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В северо-западной турецкой провинции Ялова создается первый в стране национальный парк, который, как предусматривается, будет самым большим в Турции. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Национальный парк создается на побережье Мраморного моря на территории общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров.

О стоимости проекта не сообщается.

Отметил, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во всех провинциях страны будет созданы национальные парки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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