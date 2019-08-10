Эрдоган анонсировал новую победу над террористами

10 августа 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе этого года Турция одержит еще одну победу над террористами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к народу по случаю праздника Гурбан.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что история Турции полна побед.

Он отметил, что Турция ведет активную борьбу с терроризмом.

«Эта борьба будет вестись до уничтожения последнего террориста», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган: США должны вести себя как подобает союзнику
Турция 6 августа 14:21
Турция успешно протестировала управляемую авиабомбу
Турция 29 июля 11:14
Турция начнет тестирование суперсовременного оружия – Эрдоган
Турция 26 июля 13:25
В апреле 2020 года Турция начнет активно использовать ЗРК С-400 – Эрдоган
Турция 26 июля 12:52
В США освобожден ранее арестованный экс-замглавы турецкого Halkbank
Турция 19 июля 17:30
В Турции чтут память жертв попытки военного переворота
Турция 15 июля 12:54
Лента новостей
В Азербайджане названы сферы, работники которых получают зарплату на основе Единой тарифной сетки
Экономика 12:52
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения в Загатале нет - глава комиссии по ЧС
Общество 12:44
В Китае жертвами тайфуна "Лекима" стали 13 человек
Другие страны 12:36
В Загатале произошло землетрясение
Общество 12:33
Узбекско-китайское СП объявило тендер на поставку запчастей
Тендеры 12:15
ТОП-20 банков Азербайджана по объему процентной прибыли
Финансы 12:07
Дезинфекция в местах для продажи и забоя скота будет осуществляться бесплатно - минсельхоз Азербайджана
Общество 12:04
Дочь Алена Делона рассказала о состоянии актера
Другие страны 12:03
Газахский цементный завод отчитался об успехах (ФОТО)
Экономика 12:02