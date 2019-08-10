Эрдоган анонсировал новую победу над террористами

БАКУ /Trend/ - В августе этого года Турция одержит еще одну победу над террористами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к народу по случаю праздника Гурбан.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что история Турции полна побед.

Он отметил, что Турция ведет активную борьбу с терроризмом.

«Эта борьба будет вестись до уничтожения последнего террориста», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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