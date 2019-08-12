В Турции нейтрализованы два террориста РПК

БАКУ /Trend/ - В провинции Хаккари Турции нейтрализованы два террориста РПК, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, террористы нейтрализованы в ходе специальной операции по внутренней безопасности.

Отмечается, что спецоперация в регионе продолжается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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