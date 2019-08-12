Поставки второй партии компонентов С-400 начнутся в августе-сентябре – Минобороны Турции

12 августа 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Поставки второй партии компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 (ЗРК) начнутся в августе-сентябре, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, Турция остро нуждается в защите своего воздушного пространства.

Он отметил, что американцы предложили Анкаре покупать ЗРК Patriot , но на условиях не выгодных для Турции. Анкара и Вашингтон пока что обсуждают закупку Patriot, сказал министр.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы НАТО.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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