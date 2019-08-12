В Турции подтвердили данные о прибытии американских военных

Минобороны Турции подтвердило прибытие в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке страны шести американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в понедельник телеканал Haberturk сообщил о прибытии в Шанлыурфу 90 американских военных, которых доставили к месту расположения центра в приграничный город Акчакале.

"Началась работа по созданию совместного с США координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. В рамках предварительной подготовки к этому делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу. Планируется, что центр начнет действовать в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников, запущенных боевиками. Новость прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.

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