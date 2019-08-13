Эвакуирована часть жителей турецкого острова Мармара

13 августа 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате пожара на турецком острове Мармара в Мраморном море, эвакуирована часть жителей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, в целом эвакуированы жители 80 домов. Сообщается что причиной эвакуации является сильные пожары на острове.

По данным СМИ, сгорело три дома. В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

Начиная с 1937 года, в стране было зафиксировано свыше 68 тысяч лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции произошло свыше 24 тысяч лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Стамбуле горит военный полигон
Турция 5 августа 18:20
Пожар в одном из отелей Анкары, пострадали 10 человек
Турция 5 августа 09:07
Во время пожара в автобусе в Турции погибли пять человек
Турция 2 августа 15:44
В Турции горит фабрика по производству оружия
Турция 30 июля 11:34
В Турции горит фабрика
Турция 26 июля 12:08
В одной из турецких провинции горят леса
Турция 7 июля 20:33
Лента новостей
Российский завод модернизирует медное производство в Узбекистане
Бизнес 12:37
Бакметрополитен принял меры по предотвращению повышенной плотности пассажиропотока в связи с игрой “Карабах” - APOEL (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 12:31
Госслужба Азербайджана обратилась к водителям
Общество 12:31
В Иране считают, что задержанный в Гибралтаре танкер скоро могут освободить
Другие страны 12:16
Сократился внешнеторговый оборот Грузии
Финансы 12:08
Автобус со школьниками рухнул в реку на западе Индии
Другие страны 12:00
В Баку состоится ответная встреча "Карабаха" с APOEL
Общество 11:54
Казахстан начал экспорт бензина после снятия запрета
Энергетика 11:49
Узбекистан, Таджикистан и Китай запустят транспортный коридор
Бизнес 11:45