Эвакуирована часть жителей турецкого острова Мармара

БАКУ /Trend/ - В результате пожара на турецком острове Мармара в Мраморном море, эвакуирована часть жителей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, в целом эвакуированы жители 80 домов. Сообщается что причиной эвакуации является сильные пожары на острове.

По данным СМИ, сгорело три дома. В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

Начиная с 1937 года, в стране было зафиксировано свыше 68 тысяч лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции произошло свыше 24 тысяч лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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