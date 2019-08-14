ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака

14 августа 2019 07:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Метина на севере Ирака.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства обороны Турции.

В результате воздушных ударов были нейтрализованы два террориста РПК.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Песков: Встреча лидеров России, Ирана и Турции состоится
Другие страны 13 августа 14:38
Fiat Chrysler Automobiles намерен производит автомобили в Узбекистане
Бизнес 13 августа 10:50
Petkim увеличил объем производства
Энергетика 13 августа 10:46
В Стамбуле вспыхнул пожар в здании
Турция 13 августа 08:40
В Турции нейтрализован террорист
Турция 13 августа 01:25
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Турция 12 августа 21:31
Лента новостей
Замглавы бюро The New York Times отстранен после критики за высказывания в соцсетях
В мире 08:17
ЧБТР и Азербайджан начали переговоры по проекту стратегии сотрудничества (Эксклюзив)
Финансы 08:00
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В мире 07:22
В Японии за неделю от жары умерли 23 человека
В мире 07:02
Серена Уильямс не выступит на теннисном турнире в Цинциннати из-за травмы
В мире 06:32
ООН расследует инцидент со взрывом в Бенгази, где погибли сотрудники миссии
В мире 06:22
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
В мире 06:20
Бронзовую копию посмертной маски Наполеона выставили на торги в США
В мире 05:45
Тайфуны "Лекима" и "Крос" угрожают новой волной паводка в Хабаровском крае
В мире 05:32