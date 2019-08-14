В Турции за три дня произошло 30 лесных пожаров

14 августа 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние три дня в Турции было зафиксировано в общей сложности 30 лесных пожаров, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, лесные пожары в основном были зарегистрированы в западных, курортных провинциях страны.

По данным СМИ, не исключается, что это может быть провокацией со стороны членов террористической Рабочей партии Курдистана.

Также сообщается, что в Турции накануне были задержаны два человека, подозреваемых в поджоге лесных территорий.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

Начиная с 1937 года, в стране было зафиксировано свыше 68 тысяч лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции произошло свыше 24 тысяч лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака
Турция 07:43
Эвакуирована часть жителей турецкого острова Мармара
Турция 13 августа 11:24
В Турции нейтрализован террорист
Турция 13 августа 01:25
В Турции нейтрализованы два террориста РПК
Турция 12 августа 05:24
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака
Турция 10 августа 22:06
В Сирии ранены двое турецких военных
Турция 9 августа 15:36
Лента новостей
Узбекско-корейское СП закупает аккумуляторные батареи
Тендеры 14:29
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДEO)
Политика 14:28
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана
Бизнес 14:27
Проведена проверка артиллерийских и минометных подразделений Отдельной общевойсковой армии (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 14:17
Азербайджан нарастил экспорт газа
Энергетика 14:16
Хантсман заявил, что США и Россия не должны прекращать диалог по контролю над вооружениями
Другие страны 14:16
Афаг Баширгызы откроет театральный сезон
Культура 14:07
Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в 7 раз
Экономика 14:06
Доля продаж хлопковолокна на Узбекской товарной бирже составила 52%
Бизнес 14:04