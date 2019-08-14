В Турции за три дня произошло 30 лесных пожаров

БАКУ /Trend/ - За последние три дня в Турции было зафиксировано в общей сложности 30 лесных пожаров, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, лесные пожары в основном были зарегистрированы в западных, курортных провинциях страны.

По данным СМИ, не исключается, что это может быть провокацией со стороны членов террористической Рабочей партии Курдистана.

Также сообщается, что в Турции накануне были задержаны два человека, подозреваемых в поджоге лесных территорий.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

Начиная с 1937 года, в стране было зафиксировано свыше 68 тысяч лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции произошло свыше 24 тысяч лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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