В Турции нейтрализован опасный террорист

16 августа 2019 01:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе операции в турецкой провинции Эрзинджан ликвидированы три террориста Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД Турции.

Согласно сообщению, одним из нейтрализованных террористов является внесенный в оранжевую категории Ахмет Бойраз под кодовым именем «Фикри».

За его поимку был назначена награда в 600 тысяч лир (примерно 107444 долларов США).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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