В Йемене арабская коалиция уничтожила беспилотники хуситов

24 августа 2019 19:13 (UTC+04:00)

Военная коалиция арабских стран в Йемене заявила в субботу об уничтожении нескольких беспилотных аппаратов йеменских шиитских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы), говорится в заявлении официального представителя арабских сил Турки аль-Малики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, "беспилотники были направлены в сторону гражданских объектов" в саудовском городе Хамис-Мушайт. Он подчеркнул, что все попытки хуситов использовать для своих атак беспилотники "обречены на провал".

"Командование сил коалиции продолжит принимать меры по сдерживанию этих террористических сил, чтобы лишить их потенциала при соблюдении положений международного гуманитарного права", - говорится в документе.

В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравии. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов в Йемене.

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