Три турецких военнослужащих погибли на севере Ирака

25 августа 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Три турецких военнослужащих погибли, еще семь ранены в ходе операции Pençe-3 («Лапа-3») против террористической группировки РПК на севере Ирака, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, раненые были доставлены в больницы. Операция в регионе продолжается.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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