Турция намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном – министерство

БАКУ /Trend/ - Турция намерена увеличить товарооборот с Азербайджаном , об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве, Анкара и Баку имеют огромный потенциал для увеличения товарооборота до пяти миллиардов долларов.

В министерстве отметили, что по итогам 2018 года товарооборот Турции и Азербайджана составляет 1,853 миллиарда долларов, и на фоне братских отношений между странами выглядит незначительным.

В министерстве также отметили что, по итогам шести месяцев этого года товарооборот между Турцией и Азербайджаном составил 907,661 миллион долларов.

В министерстве не исключают что, до конца 2019 года товарооборот Турции и Азербайджана превысит два миллиарда долларов.

"Экспорт Турции в Азербайджан по итогам шести месяцев этого года составил 699,060 миллиона долларов а импорт из Азербайджана 208,601 миллиона долларов"- сказали в министерстве.

Согласно информации в июне этого года товарооборот Турции и Азербайджана составил 118,468 миллион долларов.

"Экспорт Турции в Азербайджан в июне этого года составил 100,575 миллиона долларов а импорт из Азербайджана 17,893 миллиона долларов" - сказали в министерстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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