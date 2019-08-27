На юго-востоке Турции нейтрализован особо опасный террорист

27 августа 2019 21:46 (UTC+04:00)

Одним из трех террористов, нейтрализованных сотрудниками жандармерии в районе Байкан провинции Сиирт, оказался Экрем Аксой по прозвищу «Дижвар Сасон». Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает во вторник МВД Турции.

В ведомстве отмечается, что Аксой был включен в «серый список» особо опасных преступников.

Антитеррористическая операция была проведена 25 августа 2019 года. За поимку преступника или информацию о его местонахождении была обещана награда в размере 300 тысяч турецких лир.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.

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