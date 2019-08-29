В Турции нейтрализованы три террориста РПК

29 августа 2019 02:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Тунджели нейтрализованы три террориста Рабочей партии Курдистана.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства внутренних дел Турции.

Сообщается, что террористы были нейтрализованы в ходе спецоперации, проведенной с участием Командования жандармерии провинции.

Операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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