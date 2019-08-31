TOP-5 стран куда граждане Турции отправляются в целях поиска работы

БАКУ /Trend/ - Граждане Турции в целях поиска работы в основном посещают такие страны, как Саудовская Аравия, Россия, Германия, Алжир и Ирак.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в İŞKUR, в январе-июле 2019 года больше всего в целях поиска работы турецкие граждане отправлялись в Саудовскую Аравию.

Как отметили в структуре, при этом в январе-июле 2019 года число граждан Турции, посетивших Саудовскую Аравию посредством İŞKUR с целью поиска работы, сократилось на 17,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В İŞKUR отметили, что за семь месяцев 2019 года посредством Службы занятости Саудовскую Аравию посетили 1,2 тысячи граждан Турции.

"В январе-июле 2019 года число граждан Турции, посетивших Россию посредством İŞKUR с целью поиска работы, также сократилось на 21 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составило 1,2 тысячи человек", - отметили в Службе занятости.

Согласно данным İŞKUR в январе-июле 2019 года число граждан Турции, посетивших Германию посредством İŞKUR с целью поиска работы, увеличилось на 44 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составило 1,2 тысячи человек.

"Алжир занимает четвертое место в списке направлений для поиска работы: в январе-июле эту страну посредством İŞKUR посетили 961 граждан Турции, что на 43,6 процента меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года", - сказали в İŞKUR.

Как отметили в İŞKUR, в январе-июле 2019 года число граждан Турции, посетивших Ирак посредством Службы занятости с целью поиска работы, также увеличилось на 92,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 859 человек.

В целом за отчетный период посредством İŞKUR за рубеж отправились 11,1 тысячи граждан Турции, что на 13,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

В июле 2019 года по линии структуры в Турции были обеспечены работой 158 тысяч граждан, что на 17,9 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года. 31,3 процента трудоустроенных женщины, 68,7 процента - мужчины.

Из обеспеченных работой в июле 2019 года 99,7 процента приходится на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В июле 2019 года число безработных в Турции составило 4,039 миллиона человек, из которых 50,2 процента женщины, а 49,8 процента – мужчины

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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