Эрдоган: Турция может приступить к созданию буферной зоны в Сирии через несколько недель

31 августа 2019 19:26 (UTC+04:00)

Турция может через несколько недель самостоятельно приступить к реализации плана действий по установлению зоны безопасности на северо-востоке Сирии, если Анкара не сможет договориться с Вашингтоном в вопросе обеспечения контроля над ней. Об этом сообщил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция больше не может допустить затягивания вопроса с зоной безопасности, которая будет создана в сирийских районах к востоку от Евфрата. Мы считаем, что обеспечивать контроль над ней должны только наши солдаты, другого решения мы не приемлем. Если наши военные в течение нескольких недель не будут ее контролировать, то у нас не останется выбора, как реализовать собственный план действий", - приводит его слова телеканал NTV.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.

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