Сокращается персонал военно-воздушной базы Инджирлик в Турции

БАКУ /Trend/ - Ведется сокращение персонала военно-воздушной базы Инджирлик, расположенной в турецкой провинции Адана, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, в целом ожидается сокращение 150 сотрудников персонала военно-воздушной базы Инджирлик.

Также сообщается, что сокращения работников проводится американской компанией «Vectrus System Corparation».

О причине сокращения работников не сообщается.

Отметим, что ранее турецкие СМИ писали, что 30 апреля текущего года США вывезли ядерные бомбы типа B61 с военно-воздушной базы Инджирлик в турецкой провинции Адана.

Сообщалось, что ядерные бомбы были вывезены в Румынию.

Согласно данным СМИ, на военно-воздушной базе Инджирлик находились 50 ядерных бомб B61.

Они размещались там, начиная с конца 1960 года, через пять лет после создания военно-воздушной базы Инджирлик, в соответствии с договоренностью между США и Турцией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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