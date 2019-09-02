В июле Турцию посетили около 130 тыс. туристов из Азербайджана

2 сентября 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 года Турцию посетили 128,3 тысячи туристов из Азербайджана, что на 19,90 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,94 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе-июле 2019 года Турцию посетили 479,8 тысячи туристов из Азербайджана, что на 4,71 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-июль 2019 года, составила 1,94 процента", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в июле 2019 года Турцию посетили 6,617 миллиона туристов, что на 16,67 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,5 миллиона, Стамбул - 1,6 миллиона туристов.

Согласно информации, в январе-июле 2019 года Турцию посетили 24,6 миллиона туристов, что на 14,11 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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