Турция вынуждена закупить российские ЗРК С-400 - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Анкара вынуждена закупить российские ЗРК С-400, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, Турция остро нуждается в защите своего воздушного пространства.

Он добавил, что несмотря на то, что Анкара и Москва тесно сотрудничают во многих сферах, между ними также существует немало разногласий.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

НАТО ранее выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы НАТО.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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