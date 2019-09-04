В Турции столкнулись два мотоцикла: есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла столкнулись два мотоцикла, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в результате столкновения в районе Даламан погибли два человека.

Один из из мотоциклистов, ехавший по встречной полосе дороги, пытался скрыться от преследовавшей его полиции. Мотоциклист вначале врезался в автобус, а затем столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении другим мотоциклом.

Пострадавшие в результате ДТП водители мотоциклов были госпитализированы. Несмотря на вмешательство врачей, их не удалось спасти.

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