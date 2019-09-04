В Турции столкнулись два мотоцикла: есть погибшие

4 сентября 2019 03:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла столкнулись два мотоцикла, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в результате столкновения в районе Даламан погибли два человека.

Один из из мотоциклистов, ехавший по встречной полосе дороги, пытался скрыться от преследовавшей его полиции. Мотоциклист вначале врезался в автобус, а затем столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении другим мотоциклом.

Пострадавшие в результате ДТП водители мотоциклов были госпитализированы. Несмотря на вмешательство врачей, их не удалось спасти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Турция 3 сентября 22:50
Сумма сделок на туркменской товарной бирже превысила $32 млн
Бизнес 3 сентября 14:27
В июле Турцию посетили свыше одного миллиона туристов из России
Турция 3 сентября 11:08
В июле Турцию посетили свыше 200 тыс. туристов из Грузии
Турция 3 сентября 10:34
В Турции задержаны нелегальные мигранты
Турция 3 сентября 08:13
В Турции автомобиль упал в канал, есть погибший и раненые
Турция 3 сентября 03:14
Лента новостей
В Перу зафиксировали взрыв в кратере вулкана Убинас
В мире 03:16
Французская разведка усиливает слежку за потенциальными террористами
Европа 02:55
Главы МИД Китая и КНДР обсудили расширение двустороннего сотрудничества
Китай 02:34
Помпео призвал союзников США присоединиться к новым санкциям против Ирана
США 02:08
Джонсон: выборы могут стать единственным способом выхода из тупика с Brexit
Европа 01:45
СМИ: "Вест Бромвич" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"
Спорт 01:23
В Баку пожар в трехэтажном здании потушен (Обновлено)
Происшествия 01:08
Трюдо обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США новый договор NAFTA
Другие страны 01:01
КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге
Китай 00:25