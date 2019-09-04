Турция будет экспортировать БПЛА «Songar»

БАКУ /Trend/ - Турция будет экспортировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Songar" отечественного производства, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что БПЛА "Songar" будут экспортироваться в страны региона, а также в ряд арабских государств.
О точной дате начала экспорта "Songar" не сообщается. Отметим, что первая партия боевых беспилотников "Songar" вскоре поступит на вооружение ВС Турции.
Малоразмерные БПЛА разработанные турецкой компанией ASİSGUARD оснащены автоматическим оружием и могут нести авиабомбы.
Две разработки ASİSGUARD: микро дрон "Salgur" и ударный БПЛА "Songar" были впервые продемонстрированы на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.
Беспилотники могут выполнять задачи на расстоянии до 10 километров и подниматься на высоту до 2800 метров.
Малоразмерные БПЛА способны нести боезапас в 200 патронов калибра 5,56х45 миллиметров и оборудованы системой автоматического ведения огня.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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