Турция будет экспортировать БПЛА «Songar»

БАКУ /Trend/ - Турция будет экспортировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Songar" отечественного производства, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что БПЛА "Songar" будут экспортироваться в страны региона, а также в ряд арабских государств.

О точной дате начала экспорта "Songar" не сообщается. Отметим, что первая партия боевых беспилотников "Songar" вскоре поступит на вооружение ВС Турции.

Малоразмерные БПЛА разработанные турецкой компанией ASİSGUARD оснащены автоматическим оружием и могут нести авиабомбы.

Две разработки ASİSGUARD: микро дрон "Salgur" и ударный БПЛА "Songar" были впервые продемонстрированы на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

Беспилотники могут выполнять задачи на расстоянии до 10 километров и подниматься на высоту до 2800 метров.

Малоразмерные БПЛА способны нести боезапас в 200 патронов калибра 5,56х45 миллиметров и оборудованы системой автоматического ведения огня.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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