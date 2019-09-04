В России началось обучения турецких военных навыкам управления ЗРК С-400 - минобороны

4 сентября 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В России началось обучение турецких военных обращению с ЗРК С-400, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается что, в учениях принимает участие личный состав ВВС Турции.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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