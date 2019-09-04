Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган

4 сентября 2019 19:44 (UTC+04:00)
Продолжается второй этап поставки компонентов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, они послужат укреплению безопасности страны, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Проходит второй этап поставки С-400, параллельно идет обучение (турецкого персонала в РФ). Это усилит нашу систему безопасности", - заявил Эрдоган, выступая в городе Сивас на востоке Турции. Трансляцию вел телеканал NTV.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией, и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.

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