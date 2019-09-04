Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган

Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией, и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.

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