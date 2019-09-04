Эрдоган: Турция не стремится к обладанию ядерным оружием

4 сентября 2019 22:45 (UTC+04:00)

Турция не стремится к обладанию ядерным оружием. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"У некоторых есть ракеты с ядерными боеголовками, но пусть у меня их не будет, я этого не принимаю!", - сказал, в частности, турецкий лидер.

Комментируя ситуацию в финансовом секторе страны Эрдоган сказал, что в настоящее время наблюдается снижение процентных ставок и инфляции. Глава турецкого государства выразил уверенность, что данная тенденция продолжится и впредь.

Эрдоган подчеркнул, что Турция является успешной в финансовом плане страной. "Этот успех делает нас еще более сильными с экономической точки зрения", - заявил президент Турции.

Глава государства добавил, что целью Турции на 2020 год является доведение темпов экономического роста до пяти процентов.

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