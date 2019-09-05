Развитие обороной промышленности - важнейший приоритет для Турции – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция на 70 процентов обеспечивает себя продукцией оборонной промышленности, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам главы государства, в Турции, как и ранее, уделяется особое внимание развитию оборонной промышленности.

«Развитие обороной промышленности является одним из важных приоритетов для Турции», - сказал Эрдоган.

Отметим, что по итогам шести месяцев 2019 года, совокупный объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции составил 1,282 миллиарда долларов, что на 4,4 процента больше по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Как заявил ранее глава государства, Турция усилит оборонную промышленность и войдет в число мировых лидеров по производству продукции оборонного назначения.

"Поручаю всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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