Турция выдала основную лицензию на строительство второго блока АЭС "Аккую"

5 сентября 2019 23:25 (UTC+04:00)

Строительство АЭС "Аккую" идет по плану, и власти Турции выдали основную лицензию на строительство второго энергоблока. Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проект АЭС "Аккую" реализуется в соответствии с планом. Строительство основания первого блока по большей части завершено, начался монтаж защитной наплавки. На днях наш регулятор выдал строительную лицензию на второй блок. Тогда как в прошлом году было выдано ограниченное разрешение на второй блок", - сказал он. Донмез в связи с этим выразил надежду, что с получением лицензий "строительство на площадках обоих блоков будет продолжаться с ускорением".

Донмез напомнил, что "в июле вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым лично посетил с инспекцией стройплощадку АЭС". "Рассчитываем, что к 2023 году первый блок начнет работу", - добавил министр.

Коснувшись вопроса о судьбе проекта АЭС в городе Синоп на севере страны, Донмез указал, что "он остановлен ввиду нецелесообразности" для Турции предложения подрядчика. "Консорциум, в который входит японский инвестор, представил нам технико-экономические обоснования. По их изучении стало понятно, что ни по срокам, ни по стоимости предложение нам не подходит. Проект на данном этапе остановлен", - сообщил министр.

АЭС "Аккую" - проект сооружения первой в Турции АЭС реализуется созданной в Турции компании "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

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