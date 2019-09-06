Стамбул лидирует по числу используемых автомобилей в Турции

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 году больше всего автомобилей эксплуатировалось в Стамбуле, пишет Trend со ссылкой на институт статистика Турции (TUIK).

В сообщении TUIK отмечается, что за указанный период процентное соотношение автомобилей в Стамбуле, относительно показателя по всей стран составило 35,3 процента.

"Процентное соотношение транспортных средств за указанный период в Измире составило 5,7 процента, в Анкаре 8,7 процента, а в Анталии 4,3 процента" - говорится в сообщении.

Согласно информации остальные 46 процента автомобилей приходится на долю других городов.

Отметим что, согласно данным институт статистики Турции (TUİK), по итогам июля 2019 года количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 61,30 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 23,086 миллиона единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 8,2 процента, а семь процентов приходятся на долю других транспортных средств.

20 процентов используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 14,5 процента - Fiat, 9,3 процента - Volkswagen, 5,6 процента - Peugeot, 4,5 процента - на долю Honda.

Остальные 46,4 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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