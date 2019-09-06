Посол Ливана в Анкаре вызван в МИД страны

6 сентября 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Ливана в Анкаре Гассан Муаллем вызван в МИД Турции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, причиной этого является акция протеста группы из десяти человек у посольства Турции в Бейруте, где участники акции называли Османскую империю "государством террора".

Также сообщается, что участники акции демонстративно сожгли флаг Турции.

По данным СМИ, МИД Турции выразил протест в связи с этим и потребовал от правительства Ливана обеспечить безопасность посольства страны в Бейруте.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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