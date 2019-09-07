В Стамбуле под Айя-Софией появились трещины

7 сентября 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле под историческим музеем Айя-София появились трещины, об этом в субботу пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ

Сообщается, что трещины были зафиксированы специальными георадарами Ground Penetrating Radar (GPR).

Также же сообщается, что по предварительным данным появление трещин под Айя-Софией может быть вызвано подземными толчками.

Согласно данным СМИ, в настоящее время трещины пока не представляют серьезной угрозы для архитектуры здания.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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