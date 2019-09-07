Эрдоган планирует встретиться с Трампом в США

БАКУ /Trend/ - В случае, если ЕС нарушит клятву по поддержке Турции касательно беженцев, у Турции нет другого выхода, кроме того, чтобы "открыть двери" в Европу для сирийских беженцев.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время мероприятия с членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в провинции Эскишехир, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция не будет молчать в ответ на отправку США грузовиков с оружием, оборудованием и боеприпасами в северную часть Сирии [РПК / YPG], поскольку Турция является единственной страной в регионе, с которой они будут воевать.

Президент Турции также сказал, что после 21-22 сентября он отправится в США и примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблее ООН.

"Вполне вероятно, что будет проведена отдельная встреча с Дональдом Трампом", - сказал Эрдоган.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.