Турция и США договорились о создании отраслевых комитетов – министр

БАКУ /Trend/ - Турция и США приняли решение о создании отраслевых комитетов, сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан в Анкаре, в рамках встречи с министром торговли США Уилбуром Россом. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По славам министра, Турция и США также намерены увеличит товарооборот.

Она также выразила надежду на то что американские предприниматели увеличат прямые инвестиции в Турцию.

Отметим что, в июле текущего года товарооборот Турции с США вырос на 80,517 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,049 миллиарда долларов.

В июле 2019 года экспорт Турции в США составил 725,962 миллиона долларов, а импорт из США – 1,324 миллиарда долларов.

При этом товарооборот между Турцией и США в январе-июле 2019 года сократился на 769,086 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 11,299 миллиарда долларов.

В январе-июле 2019 года экспорт Турции в США составил 4,649 миллиарда долларов, а импорт из США – 6,650 миллиарда долларов

Отметим, что совокупный экспорт Турции в июле вырос на 7,9 процента по сравнению с прошлым годом и составил, 15,16 миллиарда долларов. При этом турецкий импорт сократился на 8,5 процента и составил 18,35 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в июле составил 33,51 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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