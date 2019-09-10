Турция и США договорились о создании отраслевых комитетов – министр

БАКУ /Trend/ - Турция и США приняли решение о создании отраслевых комитетов, сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан в Анкаре, в рамках встречи с министром торговли США Уилбуром Россом. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По славам министра, Турция и США также намерены увеличит товарооборот.
Она также выразила надежду на то что американские предприниматели увеличат прямые инвестиции в Турцию.
Отметим что, в июле текущего года товарооборот Турции с США вырос на 80,517 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,049 миллиарда долларов.
В июле 2019 года экспорт Турции в США составил 725,962 миллиона долларов, а импорт из США – 1,324 миллиарда долларов.
При этом товарооборот между Турцией и США в январе-июле 2019 года сократился на 769,086 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 11,299 миллиарда долларов.
В январе-июле 2019 года экспорт Турции в США составил 4,649 миллиарда долларов, а импорт из США – 6,650 миллиарда долларов
Отметим, что совокупный экспорт Турции в июле вырос на 7,9 процента по сравнению с прошлым годом и составил, 15,16 миллиарда долларов. При этом турецкий импорт сократился на 8,5 процента и составил 18,35 миллиарда долларов.
Внешнеторговый оборот Турции в июле составил 33,51 миллиарда долларов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.