Турция намерена увеличит экспорт в Азербайджан

11 сентября 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца 2019 года Турция намерена увеличить экспорт в Азербайджан. Об этом пишет Trend со ссылкой на Объединения экспортеров Турции (TİM).

В нем отмечается что, по итогам 2019 года Турция намерена увеличить экспорт в Азербайджан на 3,6 процента по сравнению с итогами 2018 года.

В отчете отмечается что в январе–августе 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 967,432 миллион долларов что на 2,41 процента больше по сравнению с показателями экспорта за аналогичный период 2018 года.

Согласно данным TİM, в августе 2019 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 23,68 процента по сравнению с августом 2018 года и составил 138,2 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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