Четыре человека погибли при взрыве на трассе на юго-востоке Турции

12 сентября 2019 23:55 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на автодороге между городами Кулп и Муш на юго-востоке Турции при срабатывании самодельного взрывного устройства во время проезда автомобиля, сообщила пресс-служба администрации губернатора провинции Диярбакыр в четверг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Четыре человека погибли при взрыве на дороге во время проезда гражданского автомобиля в результате нападения со стороны членов сепаратисткой террористической организации с использованием самодельного взрывного устройства, 13 человек отправлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении администрации.

Телеканал NTV сообщил, что при взрыве пострадали пассажиры микроавтобуса. Причиной взрыва, предположительно, является заложенная на дороге мина. В провинции Диярбакыр действуют члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

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