Турция экспортировала в Грузию рыболовные суда

13 сентября 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция поставила в Грузию рыболовные суда, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что экспортированные в Грузию рыболовные суда, были произведены на одной из судоверфей в турецкой провинции Орду.

Согласно данным СМИ, на первом этапе в Грузию было поставлено пять рыболовных судна.

Также сообщается, что наряду с Грузией рыболовные суда также экспортированы в Мавританию.

"На сегодняшний день в Мавританию было экспортировано 16 рыболовных судна", - сообщают СМИ.

О стоимости контракта на поставку рыболовных судов не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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