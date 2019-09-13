Турция экспортировала в Грузию рыболовные суда

БАКУ /Trend/ - Турция поставила в Грузию рыболовные суда, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что экспортированные в Грузию рыболовные суда, были произведены на одной из судоверфей в турецкой провинции Орду.
Согласно данным СМИ, на первом этапе в Грузию было поставлено пять рыболовных судна.
Также сообщается, что наряду с Грузией рыболовные суда также экспортированы в Мавританию.
"На сегодняшний день в Мавританию было экспортировано 16 рыболовных судна", - сообщают СМИ.
О стоимости контракта на поставку рыболовных судов не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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