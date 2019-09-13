В Турции из-за удара молнии пострадали семь военнослужащих

13 сентября 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир на западе страны в результате удара молнии пострадали семь военнослужащих. Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Пострадавшие были госпитализированы.

На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что в октябре 2015 года в Турции в результате удара молнии погибли пять и пострадали 11 военнослужащих.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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