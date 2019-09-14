Таджикистан и Турция обсуждают сотрудничество в сфере образования

14 сентября 2019 10:28 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин (ранее — Аслов) принял председателя фонда образования Турции Бирола Акгюна в Душанбе 12 сентября, сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство REGNUM.

.По сообщению внешнеполитического ведомства Таджикистана, стороны обсудили текущее состояние, а также дальнейшие перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Турцией в сфере образования.

Отметим, что, согласно ранее подписанному двустороннему соглашению, таджикистанские студенты каждый год получают 40−60 квот на обучение в турецких вузах. На сегодня высшее образование в Турции получают несколько сотен человек.

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